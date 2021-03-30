純網銀國家隊將來銀行還未開業，保險大將莊瑞德、總經理劉奕成就相繼離職，引發市場揣測「將來銀行到底還有沒有將來？」。金管會銀行局副局長黃光熙30日指出，將來銀行目前由董事長鍾福貴暫時兼任總經理，新任人選尚未出爐送件，不過，新聘的總經理會在4月底前到任，會依法審理。

黃光熙表示，「總經理人選」是核發營業執照前的重要審查事項之一，將來銀行已表達，新任總經理人選正在討論中，預估會在2021年4月底前到任，屆時將來銀行在函報新任總經理後，會盡速依照其資格進行審查。

黃光熙表示，將來銀行已有函報總經理劉奕成3月17日辭任，3月18日召開臨時董事會通過，目前是由董事長鍾福貴暫時兼任總經理。

知情人士指出，比樂天商銀、LINE Bank起步晚的將來銀行在金管會第一次實地查核時，系統Bug大爆發，導致遲遲未拿到營業執照，之後全員緊急放下所有工作來「除蟲」，直到2021年1月底才再補送審。

針對外界紛亂的負面消息，將來銀行也發布澄清指出，資訊系統及資安議題，會配合金管會相關規定，嚴格把關資訊系統的穩定性及安全性，並確保資訊安全之落實，在系統開發、流程設計上，盡力做到完善的資安管理。目前超前部署，已取得ISO 27001資訊安全標準、個資保護標準認證BS10012，另也已通過行動應用APP基本資安檢測L3合格。未來也將持續落實最嚴格的資安準則，以確保提供消費者穩定且可靠的金融服務。

(工商 )