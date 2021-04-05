中國財富管理50人論壇學術委員馬駿近日表示，在碳中和背景下，未來30多年中，幾乎所有的傳統、高碳能源都可能會消失，幾乎所有的高碳產業和企業也都會消失。如果不積極採用低碳、零碳技術進行轉型，這些高碳產業和企業都將面臨生存危機。

華爾街見聞報導，馬駿近日參加第二屆「碳中和2060」與綠色金融論壇時發表演講，針對碳中和為金融界帶來的機遇與挑戰，以及金融體系應該如何改革以符合碳中和要求提出詳細論述。

馬駿指出，金融機構要開始注重對氣候轉型風險的理解和估算。如果股權投資者在這些高碳產業和企業中有股份，且這些企業不轉型，那麼未來這些股權的估值將很可能變得很小甚至變成零。如果銀行貸款給高碳企業，且這些企業不轉型，那麼一些長期貸款就會變成壞帳。

馬駿又指，自己在清華的研究團隊開發一套氣候轉型風險模型，對包括煤電、石油以及重工業（包括水泥、鋼鐵行業）等幾個領域進行分析。據對煤電行業的分析，如果繼續給煤電企業進行貸款，這些貸款違約的可能性會從現在的3％左右上升到10年之後的22％以上。

馬駿表示，結論很明顯，在高碳領域會出現很多金融風險，因此，金融機構、投資者需要辨識，需要預判，需要採取措施來防範。

(工商 )