台南市政府環保局推動「以功代金」環保祭祖多年，今年清明期間與轄內10個社福團體合作推廣紙錢減量兼做公益，在全市29座公私立納骨塔擺設93攤位，獲得2040人次響應，善款達135.2萬元，為歷年次高，換算約減少44.6公噸碳排放及各種空氣汙染物。

環保局表示，儘管今年新冠疫情雖較去年趨緩，但市府仍比照去年全面取消納骨塔法會活動以減少群聚。經統計，今年響應以功代金的金額為135.2萬元，僅略低於疫情發生前的前年174.2萬元，成果為歷年次高。去年則因疫情嚴峻，赴塔祭拜民眾的大幅減少，以功代金僅33.7萬元。

另外，在紙錢集中燒的部份，環保局將25座公立納骨塔紙錢，以專車載運到「淨圓滿」紙錢專用焚化爐燒化，共載運182車次269.7公噸，較前年成長14％，有效降低焚燒紙錢造成的空氣汙染。

環保局指出，今年清明時期「以功代金」金額頗為理想，除與公部門持續宣導及推廣有關外，在納骨塔設攤的社福團體積極推廣也是重要原因之一。許多社福團體設攤人員都主動向祭祖人士發送傳單，並說明以功代金的立意等，打動不少人進而付諸行動支持。

環保局長謝世傑認為，祭拜誠心最重要，焚燒紙錢的習俗根深柢固，移風易俗不易，目前環保單位推動的紙錢集中燒，雖可減少汙染，但因焚化處理的量能有限，成本也高，希望市民朋友能循序漸進紙錢減量，多支持以功代金，盼接下來的中元節也一起保護環境澤蔭子孫，累積福報做功德。

(中時 )