光學鏡頭廠-大立光(3008)3月合併營收為40.1億元，月增24.84%，年減26.33%，由於供應鏈缺料問題影響客戶訂單，大立光表示，4月拉貨動能看起來比3月下滑。

由於工作天數恢復正常，大立光3月合併營收回升到40.1億元，月增24.84%，年減26.33%，累計第1季合併營收為118.19億元，年減10.55%，為108年第1季以來新低。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光3月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

新冠肺炎疫情持續延燒，產業鏈缺料問題難解，對生產端造成衝擊，大立光表示，由於感測器及IC等零組件等缺料問題影響客戶訂單，4月拉貨動能看起來比3月下滑。

大立光將於4月8日舉行法說會，公布第1季財報並說明第2季展望，大立光預期4月營收受供應鏈缺料影響較3月下滑，缺料問題對第2季營運影響、客戶新產品開發進度等將成為法說會法人關注焦點。

(時報資訊)