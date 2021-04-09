緯穎(6669)3月營收表現優於預期，3月營收為153.40億元，月增32%，年增41.2%；首季營收392.86億元，季減25.2%，主要是受到美國德州冰風暴的影響，法人估首季緯穎的毛利率仍可維持在8%左右，營益率約5.7%。歐系外資仍維持985元目標價。展望第二季，受惠於英特爾與超微（AMD）均已經發布新的伺服器平台，預期雲端資料中心客戶將開始逐步拉貨，有望推升營收表現。

法人看好下半年緯穎的成長加速，全年出貨將維持2位數年增，緯穎積極發展多元服務，微軟位於華盛頓州的資料中心，首度使用緯穎開發的兩相浸入式冷卻系統，將伺服器浸入比水沸點低的3M工程液體中，利用液體蒸發變氣體，氣體遇冷變液體的過程帶走熱能。緯穎也攜手英特爾推出全新伺服器產品，爭取雲端與邊緣應用商機。

針對英特爾全新第三代伺服器產品Ice Lake CPU，緯穎推出的新品包括SV310G4和SV5100G4及ES200。緯穎新一代邊緣伺服器ES200與雲端伺服器SV310G4和SV5100G4均採用第3代Intel Xeon可擴充處理器（Ice Lake）。全新的英特爾運算平台擁有平衡的設計架構，不僅提升單核性能，處理器的核心數也增加至最多40個。緯穎透過CPU效能的提升與彈性，整合新處理器內建AI加速與硬體安全功能，以及對PCIe Gen4，DDR4/3200記憶體，和Intel Optane Persistent Memory 200系列的支持，設計出針對不同應用優化的解決方案，釋放各種工作負載的可能性。

(時報資訊)