檢測訂單出貨推進，普生（4117）3月營收0.41億元，年增164.49％，續創歷年同期新高；第一季營收1.45億元，亦創歷年新高水準，年成長224.46％。普生表示，除印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑持續出貨，可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑產品正進行台灣、美國等地相關認證申請，有望創造新一波營運動能。

普生擁有新冠肺炎疫情試劑齊全產品線、持續投入新款試劑產品開發，且透過旗下東南亞、中東、歐洲等區域經銷商，搶攻當地檢測試劑政府標案、打入醫院通路等合作業務機會，創造整體業務接單動能持穩放大。

伴隨RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品持續受惠經銷商良好拉貨力道，加上印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案訂單已陸續出貨，普生3月、第一季營收雙創歷年同期新高水準。

普生指出，觀察各國逐步陸續解封，相關商業與民間活動及邊境防疫，仍有助創造RT-PCR核酸試劑、ELISA新冠肺炎抗體試劑等產品訂單需求。3月雖受班機排程因素，使得部分RT-PCR核酸試劑訂單遞延，隨著整體客戶訂單需求暢旺並持續拓展東南亞地區接單表現，挹注整體營運良好成長動能。

普生總部設於新竹科學園區，廠房面積約1100坪，所有廠房設計、儀器設備及生產流程等均依照第三等級醫療器材優良製造規範之標準設定，已開發完成80多種產品，銷售至全球40多國。

因應客戶持續訂單需求，普生適當調配竹科廠生產效率、拉升整體稼動率，並仍採取多元檢測試劑產品線提高整體接單動能。

(工商 )