台鐵太魯閣號2日因在花蓮撞上工程車發生重大出軌意外，造成50死、約200人輕重傷，檢討聲浪四起，對於交通部長林佳龍請辭，行政院長蘇貞昌該不該下台，國民黨台北市議員羅智強認為，2018年，普悠瑪列車出軌後，行政院提出「台鐵總體檢報告」要增設預警、偵測系統，但事後卻拖了2年都沒裝，行政院在這次事故發生後，又第一時間卸責，他坦言，「蘇貞昌難辭其咎卻忙著卸責，百姓只能自求多福」。

羅智強4日貼文指出，2018年，普悠瑪列車出軌後，行政院提出257頁的「台鐵總體檢報告」，並編列了2.75億的預算規畫推動「邊坡監測系統(原訂2020年底完成建置)」、及「軌道預警」兩大系統，強調會建立嚴謹的SOP；而這次肇禍的工程車，也正在執行鐵路行車安全改善的計畫。然而，在普悠瑪事故後，行政院看似雷厲風行的改革，卻形同具文，鬆散的管理風格依舊，不但原訂1月就完成的工程延宕，邊坡監測系統也沒發揮作用。

台鐵太魯閣號2日出軌，造成上百人傷亡。（圖/本報資料照，鄭任南攝）

有工程專家指出，台鐵對於路線淨空丶邊坡防謢是三鐵(高鐵丶捷運丶台鐵)中，最鬆散的，連增設圍籬都缺乏明文規範，這樣的行政怠惰，行政院和交通部都難脫責任。

羅智強5日再度提出質疑表示，他懷疑，蘇貞昌有沒有看過這份報告？羅志強指出，在事發之後，行政院第一時間出來撇清責任：「台鐵體檢報告屬行政院內部調查報告，報告完成後呈閱供參，做政院決策參考，不應將矛頭指向蘇揆未核定報告。」

羅智強說，看蘇貞昌急著脫身，不免令人心寒，「核定」的意思，代表蘇貞昌看過這份文件，且負起行政責任，將報告中的改善建議給落實。他認為，蘇貞昌有心，邊坡監測系統早於2020年底完工，「如果蘇貞昌會做事，太魯閣事發的工地，今年一月底就該執行完畢這一切」，如果行政院都不必負責，下一次，交通部一樣會提出一份精美的檢討報告。

他感嘆，若50條人命，還是只換1份報告、0改善的鐵道，又生活還是得過、台鐵還是得坐，對難辭其咎卻忙著卸責的蘇貞昌，百姓只能自求多福。

蘇貞昌，難辭其咎 昨天我提到，普悠瑪事故後，交通部洋洋灑灑寫了257頁的台鐵總體檢報告，並提到要設置「邊坡監測」及「軌道預警」兩大系統。 這次造成遺憾的工程車，早就滑落到鐵軌，如果在當下能監測到鐵軌上的大型障礙物，通報給駕駛，我們是不是... 由羅智強發佈於 2021年4月5日 星期一

(中時新聞網)