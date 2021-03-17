合歡山上山道路今（17）出現嚴重塞車車潮，起因竟是1輛遊覽車拋錨卡在路中間，導致雙向車道皆無法通行。（圖／民眾提供）

合歡山上山道路今（17）出現嚴重塞車車潮，起因竟是1輛遊覽車拋錨卡在路中間，導致雙向車道皆無法通行。（圖／民眾提供）

合歡山上山道路今（17）早出現嚴重塞車車潮，起因竟是1輛遊覽車拋錨卡在路中間，導致雙向車道皆無法通行，民眾抱怨已經動彈不得2小時，嚴重延誤行程；網友甚至表示昨天才發生蘇花公路遊覽車嚴重自撞意外，今日又發生此事，質疑遊覽車維修管理是否出現大漏洞；目前警方已上山查看，已到埔里載修車廠人員上山修車。

仁愛警分局指出，今天上午11時30分接獲民眾報案指稱，一輛中型巴士因拋錨停放路邊，導致後方車流回堵，警方事後請來維修人員，發現車輛的車風管破裂，四輪鎖死無法移動，目前修配廠人員已從山下埔里趕上山處理，現場目前僅能勉強供機車雙向通行。據悉，遊覽車上15名乘客之後下車，徒步上山攻頂，而車潮已在下午1點35分疏通，遊覽車已停放武嶺停車場。

現場民眾表示，壅塞的車潮綿延超長，預估破百台車輛動彈不得，全因1台遊覽車事故。也有民眾表示，昨天才發生遊覽車蘇花公路的遊覽車疑似因塞車失靈自撞，導致6死39傷的嚴重事故，今天又發生遊覽車事故，質疑公路總局、監理站等單位對於遊覽車車輛、設備檢查是否出現漏洞，要求相關單位加強督導。

(中時新聞網)