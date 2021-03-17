金門地區最近再颳起夜間飆車歪風，金湖分局會同監理站兵分2路攔檢取締違規車輛之二。（警方提供）

金門地區最近再颳起夜間飆車歪風，改裝車輛刺耳噪音連爆，深夜被吵醒的民眾痛罵「破車」擾人清夢，要求警方強力取締聲浪四起。金湖分局昨晚採取「口袋戰術」在重點路口攔截，共查獲酒駕涉嫌公共危險1件、變更車體5件、無照駕駛2件及未戴安全帽1件，馬上行動獲得肯定和支持。

金門原已沈寂一段時日的飆車歪風，最近又死灰復燃，不但郊區交通流量較小的路段，常有飆仔出沒競速，連城區街道也成為他們的賽道，夾雜刺耳音爆聲來回呼嘯，夜間干擾尤其嚴重，許多被吵醒的民眾質疑「警察在哪裡？」放任「車神」出來作怪，將安寧環境搞得烏煙瘴氣。

金湖分局昨晚立即展開防飆勤務，動員10名警力會同監理站在轄內重點路段包括太湖路、市港路和新市圓環一帶，採「口袋戰術」兵分2路包抄攔檢，結果共查獲酒駕涉嫌公共危險1件、變更車體5件、無照駕駛2件及未戴安全帽1件。

警方適時大動作，有效回應民眾期待，獲得普遍肯定和支持，也盼望警方要持之以恆，不定時、不定點一路防制到底，否則三分鐘熱度一過，恐怕飆仔又伺機蠢動，落得前功盡棄結果，同時要求不但要抓改裝機車，聲音特大的改裝汽車更要取締。

金湖分局長何明祥表示，改裝車體、蛇行競速等危險駕車行為，不只違反噪音管制法，還違反道路交通管理處罰條例第16條、18條及43條，最重可處以新台幣9萬元以下罰鍰及道路安全講習，嚴重行為甚至可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪，用路人切勿以身試法。

金門地區最近再颳起夜間飆車歪風，金湖分局會同監理站兵分2路攔檢取締違規車輛之三。（警方提供）

金門地區最近再颳起夜間飆車歪風，金湖分局會同監理站兵分2路攔檢取締違規車輛之四。（警方提供）

金門地區最近再颳起夜間飆車歪風，金湖分局會同監理站兵分2路攔檢取締違規車輛之五。（警方提供）

(中時 )