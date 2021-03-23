台灣民意基金會公布蔡政府對兩岸關係的處理的最新民調顯示，5成3的人認為蔡政府對兩岸關係的處理拿捏的剛好，2成認為太強硬，1成5認為太軟弱；台灣維新發起人蘇煥智認為，從民調顯示，以目前中間選民的態度，國民黨就算投注在公共政策上，還是很難重返執政。

民調顯示，民眾認為蔡政府在兩岸關係上，20.1％覺得太強硬，15.3％覺得太軟弱，53.2％覺得剛剛好，11.4％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆認為，這項發現意味著， 台灣目前有明顯過半數的公民滿意蔡政府對兩岸關係的處理，3成5的人不以為然。也就是說，當前兩岸關係雖然緊張，也看不到未來何時破冰，但台灣主流民意力挺蔡總統對兩岸關係的處理，完全不受中國禁止台灣鳳梨輸入或中國軍機頻繁威嚇的影響。

他說，事實證明，中國禁止台灣鳳梨銷中，在整體台灣民意 反應上正好起到了完全相反的效果。

國民黨在統獨政策若還是以目前這樣決策，支持度是不會改變，就算在其他公共政策上努力，效果不大，所以主旋律要抓對。

對於蔡政府新冠疫苗採購的表現，民意顯示，6成基本上滿意蔡政府在新冠肺炎疫苗採購的表現，只有3成的人不以為然。滿意的人比不滿意的人多 30 個百分點。對國產疫苗的信心，約6成9有信心，2成4沒信心。

對於陸製疫苗，民意顯示，2成9同意「台灣不應該拒絕大陸疫苗」，但不認同達6成4。不同意的人比同意的人多 35 個百分點。 顯示絕大多數的台灣人對引進大陸疫苗心存疑慮。

有關「武漢肺炎」一詞，2成7認同這一名詞有不好的意思，應避免使用，但有4成9的人不以為然。在台灣使用，多數人不認為有問題，而越年輕或教育程度越高者，不認為有問題的比例越高，且和政黨傾向有關，泛綠人士多數不認為使用有什麼不好，泛藍人士則多數不以為然；值得注意的是，中性選民多數不認為使用有問題。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國產疫苗頂多只在二期，但這是「疫苗國家主義」反應，「一白遮百醜」的現象，主要是之前的防疫成功所致。

民進黨前立委林忠正表示，採購疫苗的民調結果是對國民黨打了很大巴掌，因為疫情台灣防守不錯，國民黨還在打這議題，做生意的人都知道，疫苗是賣方市場，價錢及保密協定都是ㄧ定要的，且多數人還是不贊成大陸疫苗，疫苗議題國民黨可說是節節敗退。應該是趕快讓台灣人得到疫苗不是破壞性。議題不改，國民黨的票會繼續流失。

(中時 )