台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，此次罷免案也成各界關注焦點。根據《TVBS民調中心》今29日發佈最新民調結果顯示，若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟，30%不同意罷免，21%未決定。此結果引發網友在批批踢討論，不少人都諷刺地說，「 感覺他真的掰了」、「就迴力鏢打到自己啊，這種事怪不得人嫌啦」。

該民調指出，若罷免陳柏惟的提案通過，舉辦罷免投票，有30%民眾一定會投票、13%可能會、7%不一定，有49%則是不會投票。至於，假如明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免，則有48%民眾表達會投同意罷免、30%不同意罷免、21%未決定。

此民調在批踢踢引起討論，有網友見狀後表示，「不管怎樣，他下屆肯定掰了」、「3Q到處放話，加上基進黨的神奇言論助選，這次的罷免案地方只要稍微動員，看來很有機會通過」、「愛放火，燒到自己了喔」、「我勸他還是趕快跟主子求救吧」、「3Q案跟公投案100%藍綠對決了，沒有讓步的空間」。

依據相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免陳柏惟第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)