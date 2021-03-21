曾涉「含羞草」刺傷案的蔡姓男子捲入感情糾紛，被人強押凌虐，警方21日宣布破案，逮捕12人到案。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真）

曾涉「含羞草」刺傷案的蔡姓男子捲入感情糾紛，被人強押凌虐，警方21日宣布破案，逮捕12人到案。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真）

高雄28歲綽號「金毛」的蔡姓男子，涉嫌刺傷網紅團體《含羞草日記》團員，蔡男16日遭人押走毆傷，最後丟包在偏僻道路。警方21日宣布破案，連日陸續逮捕潘姓男子等12名嫌犯，起因為感情糾紛，潘嫌供稱「他（蔡男）睡我朋友女人」才動手教訓。

蔡男16日凌晨1時許與謝姓妻子在前金區六合二路酒店消費完離場後，突然遭到數名男子持刀強擄，蔡男一度鑽進酒店大樓後方巷弄，未料最後仍遭對方押走，帶往左營區高鐵路動用私刑。

蔡男遭凌虐後丟包在路邊，造成頭部及腳部有擦挫傷，經送往榮總醫院診治，並無生命危險。警方根據蔡男供詞，鎖定涉案的潘姓男子及涉案車輛，以車追人全力追緝。

第一時間警方初步調查，這起糾紛起因是，27歲潘姓男子懷疑蔡男與其女友有曖昧不明男女關係，才夥同友人亮刀將蔡男帶走理論。另也傳出是否與蔡男涉及「含羞草」案有關，但該團體也否認此事。

新興警分局、高市刑大組成專案小組，鎖定當天4部涉案車輛，18日先是逮捕持刀押走蔡男的劉嫌等4人，供出是綽號「黑仔」的潘男教唆，眾人再埋伏酒店外，由劉嫌等人亮刀押人，劉等人被捕後撇清說，「不清楚為何押人」。

警方經連日埋伏，追到墾丁逮捕潘男，全案共逮回12人到案，全案依妨害自由、傷害及妨害秩序罪移送法辦。潘男供稱，原來是為幫好友蘇男出氣，不滿「金毛」與蘇的柯姓女友搞曖昧，蘇男到案後也坦言此事。檢方昨聲押蘇男，最後以9萬元交保。

(中時 )