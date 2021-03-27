一名男網友稱與女友性事契合，但女友某個性癖好卻讓他難以接受，原來對方只要高潮就會拿床頭上的東西砸他，而他先前已被菸灰缸、藍芽喇叭打過頭，沒想到上周新買的iPhone也淪為女友手中的武器，讓他再度「頭破血流」快被打死，忍無可忍只好放話女友要賠錢，否則就分手。不少網友看了卻爆笑直呼，真的假的？也太好笑了。

一名男網友在臉書社團《廢版南韓公社》發文分享，他與女友的性愛契合度超高，若要打分數絕對可拿超過90分的高分，而女友偏好狂野粗暴的性愛方式，對此他則表示很享受，並坦承女友總能讓他感受到前所未有、如騰雲駕霧般的暢快，讓他整個人飄飄然。

緊接著，男網友話鋒一轉，透露女友的恐怖性癖好，指每一次女友高潮就會拿床頭的東西砸他的頭。先前拿菸灰缸打他，他忍了；拿藍芽喇叭砸他，他也忍了，但原PO哀怨的說「為什麼連上周才新買的iPhone12Pro都不放過呢？」

男網友悲憤喊道「每次高潮一定要看我血流滿面才會高潮嗎？我已經快被妳打死了你知道嗎？」並表示自己真的太寵女友了，若這次她不賠錢，那他們倆的感情就到此為止，最後還大嘆說「果然是人善被人欺」，貼文引起網友討論，不少人笑噴直呼，這是真的假的？也太好笑了吧！

(中時新聞網)