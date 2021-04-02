民眾驚魂未定倉皇搭上救援車輛，場面混亂又悲淒。（圖／《中天新聞》提供）

工程車「奪命軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊急搜救

今日（2）太魯閣號408次列車發生重大出軌意外，造成重大死傷。而車內搜救驚悚畫面也曝光，現場殘骸如碎片四散各處，事故車輛可謂面目全非；民眾則驚魂未定倉皇搭上救援車輛，有人更將孩子緊抱懷中安撫，場面混亂又悲淒。

台鐵局通報，408次太魯閣號（樹林往台東）在今天上午9點28分於崇德、和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，其中第1、2節車廂出軌、3至8節卡在隧道內，事故主因是邊坡上的工程車滑落砸中列車。台鐵表示，正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償。花蓮縣消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約500人，目前已疏散逾百人，現正全力搶救中。

從曝光的影片與照片可見，釀成此次事故的工程車跌落一旁草叢，車體呈現翻覆狀，不僅輪胎已脫落四散，就連車面板金也已嚴重受損，根本無法辨認工程車全貌，足以想像事發當下狀況有多慘烈。大批紓困民眾搭上救援車輛，大家都面色鐵青、驚魂未定，有人將自己孩子緊緊抱在懷中狀似安撫，也有人低頭露出哀容。

釀成此次事故的工程車跌落一旁草叢，車體呈現翻覆狀，不僅輪胎已脫落四散，就連車面板金也已嚴重受損，根本無法辨認工程車全貌，足以想像事發當下狀況有多慘烈。（圖／《中天新聞》提供）

從救援車輛窗戶拍出的照片，可見太魯閣號殘骸已被摧毀成碎片，就連車體零件也隨之四散，如廢棄物般堆滿一角，景象狼藉又駭人，現場狀況混亂。

從救援車輛窗戶拍出的照片，可見太魯閣號殘骸已被摧毀成碎片，就連車體零件也隨之四散，如廢棄物般堆滿一角，景象狼藉又駭人，現場狀況混亂。（圖／《中天新聞》提供）

新北市市長侯友宜指示派員協助搜救，從新北市特搜部隊救援影片可見，人員頭上戴著探照燈，先是沿著翻覆的太魯閣號與清水隧道的間隙慢步，接著跨上車體頂部，不斷勘查最嚴重的事故現場，現場則不時傳出「訊號不良！訊號不良！」的通報聲；一名身穿「紅十字會救災隊」的男子，也不斷對著手機另一頭喊「訊號不良！訊號不良！這裡都沒有訊號！」

【LIVE直播】太魯閣號出軌現場最新情形直擊

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

(中時新聞網)