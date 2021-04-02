有些人情商高，社交能力強，與人相處融洽，自然受人喜歡，但有的人情商較低，說話做事不懂得拿捏分寸，一不小心就可能得罪他人，與這一類型的人談戀愛，在溝通上就較不容易，《靈匣網》近日分享5個情商低，感情中難溝通的生肖。

1.生肖牛男

屬牛男性格內斂，比較不擅言辭，所以不太會主動打招呼，除非有人找他們聊天，屬牛男才會搭理對方，但由於他們話不多，總是找不太到有趣的話題，讓雙方陷入僵局，多數扮演聆聽者的角色，而與他們交往也較辛苦，當女方提出約會地點，屬牛男經常興致缺缺。

屬牛男若真心喜歡一個人，他們會用自己獨特的方式去愛對方，希望給女友承諾，而不是整天說浪漫情話，不擅言辭也導致他們即使很在意對方，卻不知道該如何表達，假若想與他們繼續走下去，就必須了解他們的個性，懂屬牛男其實不是不愛妳，只是不知道如何表達。

2.生肖狗女

屬狗女個性活潑好動，為人豪邁又率真，說話直接毫無忌憚，也因此常惹得身邊的人很尷尬，與她們相處較困難，不知道屬狗女何時又會說出讓人難為情的話，相對的與她們交往也不容易，心思單純、沒心機的她們，不太會察言觀色，曖昧期間很可能不小心說出傷害對象的話，但只要慢慢了解她們後，才會發現她們並非有意的。

3.生肖羊男

屬羊男個性溫文儒雅，屬於外柔內剛的類型，平時待人接物有分寸，也很會洞察人心，但情商不是很高，不善於說話，且在感情裡容易有依賴性，屬於被動的狀態，因此若遇到心儀的對象，他很少主動表白，反而是要等對方先開口，如果女方也較被動，兩人感情可能較難以有進展，若順利在一起，他們因不太會考慮對方喜好，再加上溝通能力不佳，導致相處起來比較困難。

4.生肖豬女

屬豬女為謙虛有禮，但情商卻不高，因此與人相處時不夠圓滑，也不太會察言觀色，對方可能不高興了，但她們完全不會察覺，甚至繼續自說自話，儘管是無心的，但總是惹得別人不開心，且屬豬女很少將情緒顯現出來，就算受到委屈，也是獨自一人落淚，對親友與另外一半也是如此，容易給人距離感。

5.生肖雞男

屬雞男個性直爽，做事精明能幹，但為人欠缺圓滑，有時又很強勢，經常不考慮身邊人的感受，即使與喜歡的人在一起，他們仍完全按自己的思路做事，因此另一半容易感覺被忽視，雖然屬雞男不愛耍心機，但非常固執又難以溝通，導致對方壓力很大，儘管對女友很體貼，但經常會說出一兩句無心的話，成為雙方的吵架導火線。

(中時新聞網)