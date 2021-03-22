苗栗縣警察局去年受理657件詐騙案件，其中以「解除分期付款」176件最多，再來就是「假投資」、「猜猜我是誰」。警方表示，為防止民眾受詐騙，要求各分局加強預防詐欺犯罪宣導，並與各金融機構、超商合作攔阻詐騙，呼籲民眾提高警覺，且勿輕信來路不明的投資管道。

警方表示，詐騙集團花招百出，各種詐騙手法更令人不勝提防，分析去年詐騙案，以「解除分期付款」176件最多、占12.92％，次為「假投資」155件、占11.38％，「猜猜我是誰」104件、占7.64％，當中以「假投資」的詐騙金額最高。

「解除分期付款」為歹徒藉由網站資安防護疏漏，侵入竊取民眾個資及購物交易資料，再冒充客服或銀行人員，以話術謊稱交易被誤設為連續扣款，要求民眾就近操作ATM「解除分期付款」，若一時不察就陷入詐騙集團圈套。警方提醒民眾，ATM沒有解除扣款或取消訂單功能，若有相關要求一定是詐騙，應立即掛斷電話提高警覺，或撥打165反詐騙諮詢專線求助。

「假投資」則是總財損最高的詐騙手法，詐騙集團常在IG、Line、FB等，向被害人搭訕聊天問候或交往結婚為前題解除心防，接著慫恿投資，並宣稱保證獲利、穩賺不賠來誘騙，如虛擬貨幣、境外博弈、運彩網站投注等，陸續匯款投資，等到想領回獲利時，歹徒就關閉網站無法聯絡，或是不出金，警方呼籲民眾一定要謹慎理財，對於來路不明的投資管道切記一定要提高警覺。

由於疫情期間民眾「宅」在家上網，詐騙集團變本加厲行騙，苗栗警察局要求加強預防詐欺犯罪宣導，並與各金融機構、超商積極合作攔阻詐騙，統計今年1月迄今，經轄內金融機構協助通報，成功攔阻共14件「猜猜我是誰」等手法的詐騙案件，成功攔阻遭詐騙270餘萬元，並透過宣導、防制雙重管道，有效降低詐騙案件發生及確保縣民財產安全。

(中時 )