台北市1名郭姓女子（53歲）3月10日到中國信託銀行木柵分行，表示要把28萬元醫藥費匯給遠在阿富汗的男友，銀行行員認為郭女遭詐騙，馬上通知警方，員警到場詢問後，立刻識破為假交友真詐財的詐騙手法，經過員警耐心分析，郭女才大夢初醒，急忙收回現金。

警方調查，郭女上個月透過Instagram認識1名自稱來自阿富汗男網友，2人每日網路煲愛，郭女身陷其中無法自拔，還論及婚嫁，日前男網友向郭女表示，自己的兒子得了絕症，需要一筆龐大的醫藥費，兒子因他籌不出醫藥費正飽受病痛折磨，郭女不捨男友為錢所苦，因此在男網友慫恿下，到銀行準備匯出28萬元。

銀行行員見狀，認為郭女遭詐騙，但無論行員如何勸說，也無法動搖郭女匯款救人的決心，行員立即通報警方，員警到場要求查看2人對話紀錄，看完便向郭女分析表示，這是網路交友詐騙手法，郭女才驚覺自己遭詐騙。

警方呼籲民眾匯款要多一步確認，才會多一點安心，不要輕信來路不明的網友，當對方要求匯款時應撥打所轄派出所電話、110或165專線查證，並隨時保持反詐騙3C原則（COOL-冷靜、CHCEK-查證、CALL-110或165）。

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(中時新聞網)