永豐集團創辦人何壽川因挪用旗下公司資金及貸款，遭台北地方法院依加重特別背信罪判刑8年6月，目前台灣高等法院審理中；何壽川每周須到派出所報到6天，他聲請解除報到限制，法官不同意，但考量他罹病須頻繁就醫，改裁定每周一三五上午到派出所報到。

何向法院提出聲請表示，他在2017年8月17日經北院裁定4億元交保免予羈押後，限制他住居及限制出境、出海，且應於每天上午7時至10時到派出所，後來改為到今年6月18日止，每週一至週六上午至派出所報到。

何壽川自稱在2007年進行換肝手術，2014年10月間因腎臟癌割除左腎，又因癌細胞轉移至肺部右側，2018年12月間接受手術治療，先後經歷三次重大手術，身體免疫力因服抗排斥藥物受抑制，術後仍有癌症復發之可能，必須長期至大型教學醫院追蹤檢查。

何向高院法官表示，他停止羈押後迄今，都遵守法院諭知定期報到且遵期到庭，他並無逃避審判之心態，讓他具保並限制出境、出海之處分，就可以確保審判進行，可免除每天到派出所報到的處分。

高院審理後，認定何都有遵期向博愛路派出所報到，他現在76歲且因罹病而確有頻繁就醫的需求，兼慮及國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，裁定他改為每週一、三、五到派出所報到。可抗告。

(中時 )