警政署165反詐騙專線指出，台南30歲林姓婦人日前接獲來電顯示開頭出現「＋」字號電話，對方自稱某網購平台App的客服，稱林婦數月前有購買冷凍食品鮭魚片，謊稱平台人員不慎將訂單輸入成團購選項，明日銀行會再多扣一筆金額，稍後會有銀行客服指示如何取消訂單，接著一位自稱玉山銀行的客服來電，教導她如何取消訂單，婦人聽從指示，陸續以網銀匯了5筆到不同銀行帳戶，總計新台幣15餘萬元後，才驚覺遭詐，趕緊報案。

警方表示，另名60歲戴姓退休人員則曾於今年1月在網路賣場購買1隻鱘龍魚，當日即接獲自稱賣場客服來電告知，因系統設定錯誤被勾選到須一次團購10隻鱘龍魚選項，但有77折優惠，戴女覺得家中人數不多想取消訂單，接著卻接獲假冒銀行人員來電，宣稱一定要在當日24時前取消，要求依指示前往ATM操作才能解除扣款，戴女依指示前往ATM操作後發現帳戶餘額變少，才知道自己遭詐，損失2萬9987元。

刑事局預防科表示，許多民眾都會在網路購買生鮮食物或民生用品，使用各種電子商務服務，一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易資料就輕信對方身分。

另外，聽到「操作ATM」、「誤設為團購訂單」、「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙。

(中時 )