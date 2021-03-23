英國政府打算祭出重典，從下週起，英格蘭居民出國若沒有正當理由，將被開罰5000英鎊（約新台幣19.6萬元）。這項規定預料25日將由議員表決立法，29日生效。

英國去年3月23日第一次施行封城令，今天滿一週年。一年前，英國感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病故人數有364人，現在已經累計至12萬6172人。

然而，當時宣布施行的保持社交距離、酒吧和商店關閉等禁令，目前仍是進行式。

英國廣播公司（BBC）報導，為回顧英國進入疫情一週年，當地時間今天中午將默哀一分鐘。慈善團體也發起活動，號召民眾在晚間8時開啟手機的手電筒，或是點起蠟燭與火把，站在自家門口悼念。

英國最近大力推動疫苗接種，以及封城令雙管齊下出現成效。最新單日病故人數僅有17人，確診人數也下降至5342人。

根據目前要求民眾「待在家中」的法規，出國度假屬於違法行為。隨著英格蘭即將逐步解禁，根據政府先前宣布的步調，民眾最快可以出國度假的日子是5月17日。

然而，由於大西洋彼岸的歐洲似乎有疫情飆升的跡象，加上歐洲施打疫苗進度緩慢。為了保住得來不易的防疫成效，英國政府打算祭出重典。新法將於29日生效，規定英格蘭民眾若沒有正當理由出國，可能遭開罰5000英鎊。

民眾出境時必須填寫「旅遊說明書」，寫明出國的理由，例如教育、工作或育兒等。前往愛爾蘭、英屬曼島（Isle of Man）和海峽群島（Channel Islands）則不在此限。

英國4大地區的防疫措施各自為政，蘇格蘭和威爾斯民眾可以出國度假的最快日子和英格蘭一樣是5月17日；北愛爾蘭則尚未宣布。

(中央社)