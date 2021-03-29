母親節檔期準備正式開打，京站今年的「女王購物節」也將於4月1日起開跑，一直到5月9日期間將連續推出一系列優惠、折扣及抽獎活動，不僅全館率先祭出8折起優惠，推出全館滿千送百、刷指定信用卡及行動支付工具，即享有史以來最高達30%總回饋，更以「跟新冠說Bye～跟假期說Ｈi～」為主題，前瞻性地推出滿額抽未來機票及星級住宿活動，再加碼線上同步直播、線下開賣活動，預計今年將挑戰本檔業績可達20%成長的目標。

京站的獨家發燒組，Shiseido NO.1乳霜王組，價值4871元，特價2340元。（京站提供）

京站的獨家發燒組，BELIF超人氣水炸彈組，價值3180元，特價1100元。（京站提供）

京站今年的女王節全檔推出全館滿4000送200，化妝品、內衣、香氛滿2000送200，4月10日至21日再享刷JCB卡、Apple Pay滿2000送400，總回饋率高達30%，當日單筆滿1499元起即送回門禮，而4月9日到11日再推全館單筆滿2500、扣25點抵250元，珠寶、名品、設計師單筆滿5000扣50點抵500的Q點成金優惠，另外還有單日儲值3000元即贈Q點30，每月最高贈Q點300點，女王節期間更享獨享禮，而當日使用儲值金單筆滿百即可累積1次，當月累滿5次加贈Q點20點，10次加贈40點，最高可獲贈Q點120點。

京站的Hurley X Nike Swim 經典透氣LOGO短T恤，原價1180元，特價880元。（京站提供）

京站今年以「跟新冠說Bye～跟假期說Ｈi～」為主題，推出滿額抽未來機票及星級住宿活動。（京站提供）

另外為了滿足消費者的出國期待，今年京站還以旅遊為主題推出抽獎活動，破天荒地推出抽「未來航班」大獎，Q卡友在全檔期持當日累計滿2000元的京站發票，即有機會抽中限量3張的長榮航空10萬元機票，額度內不限制航點及張數均可使用之餘，還有現在就能在「世界最安全的台灣」中使用共28名的星級住宿券，活動期間館內更有拍照打卡換好禮、滿額加碼抽長榮航空周邊商品活動。

京站的線下獨家組合優惠，SABON迷你沐浴摩砂組，價值2460元，特價2260元。（京站提供）

京站4月1日晚上7點線上直播將推出HOYA CASA 精梳棉床包兩用被4件組，原價1萬1960元，特價3600元，買1送1。（京站提供）

京站4月3日下午4時30分線上直播將推出DN甜美繞踝粗跟鞋，原價2980元，特價990元。（京站提供）

而京站今年還有首推的線上下同步活動，延續3月在全台首推的百貨Facebook直播導購活動，4月1日至4日期間，再度推出線下商品、線上即時下單，再享直播驚喜價活動，將推出百項商品陣容，像寢具2.2折起、獨家美妝保養組合、美食1+1、獨家女鞋等優惠，讓消費者不出門都能享受到女王節的優惠，4月27日及5月4日晚上7點將再加碼「京站買單」，針對現場用餐的顧客，線上觀看直播即可參加京站買單活動，有機會獲得整桌由京站免費招待的美食。

(中時 )