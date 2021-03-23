南投縣魚池鄉金龍山，擄人劫財強盜落網。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

魚池鄉金龍山，日前發生擄人強盜案，還將夏姓被害人洗劫一空，綁在樹上、丟包在仁愛鄉山區。南投縣警局組成專案小組全力追緝，22日下午5點在埔里鎮逮捕涉案的涂姓男子，並繼續追緝在逃的共犯。

金龍山是欣賞日出、雲海的著名景點，來自彰化縣的夏姓男子，19日獨自前往金龍山，早上10點多在第2涼亭休息時，突然被2名男子蓋布袋，搶劫身上財物1400多元及提款卡，還將他挾持到仁愛山區，以束帶綁在樹上丟包；後來夏姓男子自行脫困，並請當地民眾幫忙報警。

南投縣警局長呂新財，隨即指示刑警大隊與集集、埔里、仁愛分局共組專案小組，全力追緝擄人強盜的嫌犯，調閱沿途監視錄影畫面，20日在埔里鎮發現夏姓男子的車，警方掌握特定對象身分，持續進行緝捕行動，22日下午5點多，在埔里鎮逮捕涉案的涂姓男子。

據了解，涂姓男子與夏姓被害人並不相識，只因為缺錢花用就隨機犯案；警方除了持續追緝在逃共犯，還要追查夏姓被害人被涂嫌等人盜領的4萬多元。

呂新財強調，警方不容許不法人士惡意擾亂社會安定，也鄭重呼籲轄內心存歹念之輩千萬勿以身試法，警方將持續秉持嚴正執法之立場，打擊犯罪、肅清不法，使犯罪者無所遁形，維護社會安寧秩序，營造安全的生活環境。

集集警分局長張澤銘表示，這件強盜案經過專案小組分工合作、縝密研判、徹夜埋伏並在南投地檢署檢察官指揮下，各單位通力合作，將犯嫌查緝到案，依強盜罪移送南投地檢署偵辦。

(中時新聞網)