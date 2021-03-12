北市水利處61歲齊姓技工，2020年8月在輕颱哈格比襲台時，前往北投區八仙抽水站清淤，最後不慎落水身亡，水利處處長陳郭正未考量當時天候及職業安全，士林地檢署依違反職業安全衛生法及過失致死罪提起公訴，日前偵查終結，因陳已與家屬達成和解，給予陳1年緩起訴處分。

輕颱哈格比去年8月外圍環流帶來豪大雨，樹枝落葉堆積在北投八仙抽水站進水池口，導致抽水站水位上升，齊姓技工3日下午接獲指示，前往八仙抽水站清淤，站在腰部高度的護欄作業時，意外遭運轉中器材碰撞，重心不穩跌落近2公尺高的水道，不幸身亡。

依水利處作業規定，技工每半小時需回報1次確認安全，但齊男從中午12時50分左右便失聯，直到下午4時許抽水站主管撥打手機，趕緊通報警消協尋。

警消潛入水深約3公尺的水池尋找，經監視器畫面，。經1個多小時搜尋，下午6時許在攔汙柵尋獲齊的遺體，明顯死亡。

陳姓處長因案被提起公訴，士林地檢署日前偵結，因陳事後已與齊的妻子達成和解，另行賠償損害，齊妻也不願提告，給予陳1年緩起訴處分。

(中時 )