雲林縣台西鄉「五港村反風車自救會」抗議風機距住家過近，認為經濟部能源局沒有善盡主管機關監督、把關責任，有放水瀆職之嫌，17日前往雲林縣政府陳情，希望縣府出手協助，縣建設處強調會盡速把陳情書轉給能源局，請中央重視地方意見。

達德能源公司目前在台西鄉五港村設置風力發電機組，由於村民認為風機距住宅僅285公尺，要求至少距1500公尺，雙方多次協商破裂，已引發2次抗爭衝突，17日「五港村反風車自救會」把矛頭指向能源局，前往雲林縣政府遞交陳情書。

10餘名自救會成員在縣府高舉「能源局放水達德公司」、「縣政府主持公道」等白布條，強調達德公司允諾停工卻偷偷施工，且態度傲慢不理會村民訴求，大家忍無可忍才會抗議。能源局沒有做好施工前監督、把關責任，任由達德公司施工，明顯有放水與瀆職之嫌。

自救會指揮組長凌國清表示，五港村的風機預定地距最近的餐廳僅約220公尺，距住宅約285公尺、距公墓僅100公尺，且預定地旁就是養殖魚塭，要求達德公司立即停工，撤出所有機具另覓地點設置。

台西鄉鄉民代表會副主席林天祥、五港村長凌飛龍說，因風機位置屬於永豐村，因此達德公司僅在永豐村舉辦說明會，但風機距五港村最近，受害最大的是五港村民，卻都沒有到村內說明，且施工前還騙五港村民說機具只是暫時置放，沒多久就開始打樁，這種欺騙的手段非常可惡。

縣建設處長李俊興收下自救會陳情書後指出，設置陸域風機的主管單位為經濟部能源局，自救會抗爭後，建設處即主動發文給能源局，告知抗爭情況與民眾訴求，希望中央給予協助，此封陳情書將會以最快速度送至能源局。

李俊興強調，縣府已修訂風機設置與民宅距離為1000公尺，並要求籌設許可申請前需召開地方說明會等規定，去年9月及今年3月2度函送能源局，盼中央盡速同意備查，減少地方紛爭。

(中時 )