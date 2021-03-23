慶祝兒童節，彰化縣政府找來六大優質兒童劇團，帶來8場次經典兒童劇演出，巡迴全縣8大生活圈，要讓孩子們一整個月都有好戲可欣賞。（謝瓊雲攝）

鞋子兒童實驗劇團受邀來彰化演出《雞婆花》，4月25日星期日下午3點大城國中風雨球場登場。（謝瓊雲攝）

23日縣府中庭宣傳記者會上，彰化縣長王惠美攜手6大劇團成員代表，邀請縣內大小朋友們一起看好戲歡度4月兒童月。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府8場次「兒童劇鄉鎮巡演活動」詳細活動內容EDM。（圖／彰化縣政府提供）

「Kids寶貝親子童樂會」與「國小模範兒童表揚」同步於3月28日上午起在鹿港鎮體育場、統一渡假村鹿港文創會館兩地登場，童樂會歡迎親子免費到場同樂，表揚活動則不開放家長與民眾進場。（圖／彰化縣政府提供）

彰化囝仔好幸福！紙風車劇團下鄉巡演同樂。彰化縣政府今年由文化局、教育處和社會處攜手辦理兒童節系列活動，彰化縣長王惠美23日在縣府中庭攜手6大優質兒童劇團成員一同為活動暖身宣傳，宣布8場次兒童劇4月起輪番在各區上演，盼讓彰化孩子們處處遇見幸福。

王惠美表示，兒童節是一年一度專屬孩子們的節日，今年疫情趨緩，縣府找來6大兒童劇團，巡迴8大生活圈演出8場免費兒童劇，期盼透過一系列闖關、遊戲、藝術表演，為孩子們帶來一整個月豐富充實的兒童節活動。

文化局「兒童劇鄉鎮巡演活動」邀請海波、萍蓬草、小青蛙、蘋果與紙風車等兒童劇團和鞋子兒童實驗劇團等帶來各自經典兒童劇演出，自4月2日起至5月16日共8場次，採免費入場欣賞，其中由海波兒童劇團打頭陣，於4月2日下午3點在福興國中活動中心演出《浦島太郎》，4月4日兒童節當天則由紙風車劇團在線西國中操場帶來《蕃薯森林奇遇記》，精彩可期。

社會處則將在本月28日於在鹿港體育場辦理「Kids寶貝 親子童樂會」慶祝活動，今年以「兒童權利公約」為主題，期盼社會大眾能重視關注兒少應享有的生存發展權、休閒娛樂權、表達意見權，及社會參與權等各項權利。

另外由教育處辦理的國小模範兒童表揚，亦將於3月28日上午10時至11時30分，在統一渡假村鹿港文創會館辦理，因防疫考量，並不開放家長與一般民眾進場。

(中時 )