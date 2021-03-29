【旅遊經洪書瑱報導】

2021年兒童節即將來臨，在兒童節前夕，親子餐廳也格外備受矚目，包括主打「有吃又有玩」的親子餐廳每逢假期更是一位難求。網路業者痞客邦根據近 3 個月的數據分析，整理出全台前 10 大熱門親子餐廳，綜觀這10 大熱門親子餐廳，可說是各有特色，依序為：大樹先生的家台中崇德旗艦店、象園咖啡、卡菲努努明星店、大樹先生的家台北古亭店、富爸爸餐飲會所、童樂島中西式早午餐、小島3.5度、農人餐桌、Triple Café、水鹿咖啡親子餐廳。

痞客邦統計全台10大熱門親子餐廳，資料區間：2020年12月～2021年2月。

充分放電玩樂型──

為持續吸引客群，熱門的親子餐廳，甚至都會不定期推出各種活動，例如「大樹先生的家」每個月規劃寶寶抓周、手作體驗課程等，「小島3.5度」會根據節慶推出主題活動。假日和暑假是親子餐廳的高峰期，建議提前預約，避免排隊久候喪失遊玩興致。

大樹先生的家台中崇德店，圖_痞客邦部落格「來飽寶家ba」提供。

知名親子餐廳「大樹先生的家」台中崇德旗艦店、台北古亭店，分別排行第一與第四名。台中崇德店是「大樹先生的家」旗艦店，佔地 200 坪，除了主要的親子用餐區域外，還有大型球池、水池、沙坑、空中攀繩網、角色扮演等不同兒童遊戲空間，針對 0~24 個月的寶寶，設有分齡的專屬爬行區。家長在意的環境衛生也相當用心，每三個月更換新球，維持球池清潔。

餐點的部份同樣令人驚豔，部落客「來飽寶家ba」提到：「多數親子餐廳食物以火鍋、炸物、輕食為主，大樹先生親子餐廳 2020 全新菜單以中式料理為主，在這可以吃到豬腳、櫻桃鴨胸、麻婆豆腐以及牛排！」除此之外，大樹先生的家不定期舉辦主題活動、更新菜單，維持用餐的新鮮感，並持續在眾多親子餐廳中獲得青睞。台南的「童樂島中西式早午餐」和台中「小島3.5度」皆為整棟式建築，將餐飲區和遊樂區分別設計在不同樓層，遊戲區不僅有常見的球池，還有溜滑梯、積木區、辦家家酒等不同主題區域，不限遊玩時間，適合帶孩子來放電一整天！

「童樂島中西式早午餐」的點餐採自助式，取餐和收拾自己來，餐點價格實惠，最高價格的義大利麵套餐為 159 元，選擇也相當多樣，提供漢堡、炸雞、雞腿飯、湯麵、熱壓吐司等。遊戲區假日收費一人 200 元，還可折抵餐點費用 50 元。

小島3.5度，圖_痞客邦部落格「蓉蓉牽手與你環遊世界」提供。2018 年開幕的「小島3.5度」親子餐廳以西式料理、中式火鍋套餐為主，特別的是提供分齡寶寶粥，包括無調味的小寶寶南瓜粥、2 歲以上可吃的蔬菜雞肉粥，貼心為孩子設想。

※.寵物友善型──

第二名的「象園咖啡」和第九名「Triple Cafe」都鄰近公園，前者面對翠山環繞的碧湖公園美景，後者則位於交通方便的大湖公園湖畔，兩間皆為寵物友善餐廳，適合公園踏青的家庭帶著毛小孩一同前往。兩間餐廳都佔有公園區的絕佳地理位置，天氣晴朗時經常是客滿狀態，建議務必提前預約。

「象園咖啡」提供大份量西式餐點，主要遊樂設施為戶外的大型溜滑梯遊具。「Triple Cafe」以木質裝潢呈現，室內採開放式的廚房吧檯，看得到餐飲製作過程，餐飲種類多元，並提供不少素食選擇；店內以落地玻璃隔出小小孩的遊戲室，讓爸媽可以隨時看到孩子狀況。

※.聚會聊天型──

富爸爸餐飲會所，圖_痞客邦部落格「Wenwen小姐和寶貝們」提供。

2019 年底開幕的「富爸爸餐飲會所」位於華山文創園區旁，屬於網美系親子餐廳，餐廳天花板的大型花圈非常吸睛，搭配大理石桌面、絲絨座椅，整體呈現貴氣質感。店內遊戲區以木質裝潢搭配金銀球池，讓人忍不住每個角落都想拍照！餐點以西式餐點為主，連擺盤都很有「網美感」，備受媽媽們喜愛。

農人餐桌親子餐廳，圖_痞客邦部落格「玩美。旅行咖」提供。

「農人餐桌」親子餐廳為永豐餘生技旗下，主打嚴選台灣在地食材，餐點以簡單調味為原則。搭配健康飲食的訴求，農人餐桌的遊樂區以木製廚房玩具區為主，除了各種食材玩具還有煮飯器具，讓孩子在這裡體驗當小小廚師的樂趣。

※.親近動物大自然型──

水鹿咖啡親子餐廳，圖_痞客邦部落格「靜怡＆大顆呆の親子.旅遊.美食」提供。

位於宜蘭礁溪的「水鹿咖啡親子餐廳」腹地大，入口處擺放大型扭蛋機相當吸睛，讓人初次造訪就躍躍欲試。餐點中西式皆有，也提供兒童餐、寶寶吻仔魚粥。戶外遊戲區不僅有兒童最愛的小火車、沙坑還有復古撈魚遊戲，還可觀賞多種小動物例如：水鹿、迷你馬、天竺鼠、兔子、烏龜、浣熊等等，宛如小型動物園。

卡菲努努明星店，圖_痞客邦部落格「1＋1＝3 玩學樂生活」提供。

「卡菲努努明星店」取名來自店家飼養的鸚鵡「卡菲」和「努努」，是新竹知名的景觀餐廳，戶外庭院擁有大片的草坪以及白色沙坑、魚池，其中在餐廳旁的彩虹小屋，可以近距離接觸可愛的梅花鹿。餐廳為四層樓落地窗建築，店內空間寬敞，餐點選擇多元，包含簡餐、鍋物、披薩、下午茶等，適合全家大小前往。

圖：PIXNET提供

(中時新聞網)