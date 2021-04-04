清明連假期間大陸出現「補償式」返鄉潮，不少春節期間因防疫「就地過年」的民眾選擇在近日返鄉和家人團聚。大陸交通運輸部4日消息指出，4月3日（清明連假首日），鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量達5,143.4萬人次，年增157.26％。

大陸央視報導，連假首日鐵路發送旅客年增276.7％至1,463.6萬人次，繼4月2日後再創2021年單日旅客發送量新高。公路發送旅客3,408萬人次，年增122.3％。水路發送旅客121.17萬人次，年增220.52％。民航發送旅客150.63萬人次，年增360.6％。

界面新聞報導，攜程數據顯示，預計2021年清明節將有1億人次出遊，是2020年同期出遊人次的2倍多，約為2019年同期水準的9成。另據初步統計，大陸有12個地方鐵路局預測清明節旅客出遊情況，其中有兩地鐵路局預計發送旅客將超過2019年同期水準。

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