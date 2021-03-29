台南市六甲區恒安宮在清明連假推出「二保半在地生活節」活動，在地及全台知名劇團、藝陣、表演團體在廟口登台演出，其中六甲真聖宮的紅面獅爺公是一大特色。（莊曜聰攝）

台南市六甲區恒安宮「二保半在地生活節」還有廟會模型特展。（莊曜聰攝）

台南市六甲區恒安宮每年元宵節都會舉行遶境活動，今年因疫情考量停辦，隨著疫情趨緩，恒安宮結合國立傳統藝術中心，邀請六甲在地的藝文團體、陣頭、社團等，加上全台知名的如明華園、國光歌劇團、昇平五洲園等劇團，以一日一團的方式輪番上演，推出「二保半在地生活節」，邀請民眾度過不一樣的清明連假。

「二保半」指的是六甲區六甲、甲東、甲南3個里，也是恒安宮每年元宵節舉辦媽祖遶境的區域，也是當地的生活中心，恒安宮主委沈進忠表示，透過辦理在地生活節，將地方信仰、生活文化串聯起來，以大廟為中心，邀請在地宋江陣、家將團、獅爺會、藝文表演團體等演出，希望能喚醒地方對於傳統文化的重視，也活絡二保半在地生活圈。

六甲恒安宮的陣頭相當具有特色，五甲、二甲的宋江陣在傳承中融入在地元素，以鹿陣取代雙斧，跟平埔文化有所連結，真聖宮獅爺會的紅面獅爺公以泥土開模製成，陣頭成員從國中生到80多歲的阿公都有，在這次的活動上還會同台尬場比拚，與遶境的感覺又有所不同。

沈進忠說，除邀集在地的藝陣、表演團體外，也結合廟方申請的傳統藝術中心重塑民間劇場計畫，從4月1日到5日，一連5天從晚上7點開始，依序由明華園黃字戲劇團、昇平五洲園、李靜芳歌仔戲團、國光歌劇團及明華園總團青年軍等知名團體，輪流在廟埕廣場帶來精采好戲。

傳藝中心劇藝發展組長王子雍說，無論是歌仔戲、布袋戲甚至是北管戲，希望戲曲表演回歸到最原始的廟口演出，與在地結合，用劇團匯演的方式做交流，重現過往廟口看戲的懷念時光。

(中時 )