「老師你看，我的鞋子超帥的！」「我好喜歡這件外套，要趕快穿回去給媽媽看！」學童雀躍地與老師、同學分享自己選購「幸福大禮包」的興奮心情，這是27日元大金控暨元大文教基金會舉辦「元大幸福日」的活動場景，為了讓少有機會選購禮物的學童可以親自挑選自己喜愛的衣服、鞋子，今年元大首場「幸福日」活動特別與知名運動用品通路品牌「摩曼頓」合作，包下「士林旗艦店」門市，邀請68位來自基隆市與桃園市資源缺乏、需要關懷的國小學童，讓學童們自己挑選喜歡的新衣褲及鞋子，與元大志工一同提前歡度兒童節。

元大金控暨元大文教基金會已連續10年辦理「元大幸福日」，從2012年開辦至今，已有5399位偏鄉學童參與，透過寓教於樂的活動規劃，讓學童們從活動中拓展視野及累積學習知識的能量，幫助他們健康成長，落實聯合國「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），對應消除各地一切形式的貧窮項目，期盼深化活動社會參與層面，攜手各界一同關懷偏鄉學童。

幸福日活動的重頭戲就是贈與每位受邀學童「幸福大禮包」，包含一套全新外套、褲子與運動鞋，學童可以在店內自行挑選喜愛的顏色與款式，透過試穿決定適合的尺寸。來自桃園市長興國小陳同學拿著新鞋向身邊同學分享喜悅心情，「很開心能夠挑選新鞋，挑到我最愛的籃球鞋」他表示想趕快回去給哥哥看，這是他收過最棒的兒童節禮物。基隆市八斗國小黃同學穿上新的外套後，就再也不肯脫下，「一個月前就開始期待今天的活動，我超愛幸福大禮包，真的讓我感覺很幸福」，透過這次活動，期盼每位學童都能感受專屬幸福，帶著這份愛繼續在求學與成長的路上茁壯。

(旺報 )