慶祝四月四日快樂兒童節，立委費鴻泰團隊特別在連假前，到選區的幼兒園，與小朋友們ㄧ起慶祝兒童節。

費鴻泰和團隊事前先準備DIY造型氣球，團隊到幼兒園和國家未來主人翁一起唱唱跳跳，當天活動拍攝成影片，幼兒園小朋友們實在很可愛。

費鴻泰委員團隊慶祝兒童節活動

費鴻泰說，上個月接到松山區有一位家長來陳情，因小朋友快要滿三歲，但是卻找不到滿兩歲幼兒班可以就讀。因此，費鴻泰向衛福部提出書面質詢。

目前依據兒童及少年福利機構設置標準第5條第2項訂定，托嬰中心已收托之兒童達二歲，尚未依幼兒教育及照顧法規定進入幼兒園者，托嬰中心得繼續收托，其期間不得逾一年。因此，幼兒年滿3歲，即不得於托嬰中心繼續托嬰；若違法繼續托嬰，托嬰中心違法，會有相關罰則。

費鴻泰要求衛福部研議修法，將兒童及少年福利機構設置標準第5條第2項，托嬰中心受托幼兒年齡上限「不得逾年齡三歲」之規定，修改為「不得逾學齡三歲」。很多年輕家長們都期待這項提案能早日修法通過，才是兒童節最好的務實禮物。

(中時 )