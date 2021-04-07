太魯閣號事故釀嚴重傷亡，國民黨團宣布捐款100萬元，且認為殉職的司機員應入祀忠烈祠，此外，國民黨主席江啟臣明天下午將率中常委、立委前往花蓮參加法會，表達對事故罹難者的哀悼之意。

關於太魯閣號事故，國民黨文傳會副主委鄭照新下午轉述常會內容表示，國民黨主席江啟臣除提到個人捐款外，國民黨團也會捐款100萬元，江啟臣於明天下午將偕同有意願的中常委，率團親自到花蓮參與法會，表達對罹難者的憂思與致意，也會跟花蓮縣長徐榛蔚碰面。

鄭照新透露，這幾天，江啟臣也跟徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴密切聯繫，討論如何盡最大力量協助罹難者。

此外，國民黨團總召費鴻泰下午也到中常會，報告立法院上會期及臨時會，審議法案及通過預算案等狀況，鄭照新表示，會中費鴻泰說，黨團接下來將關注三大焦點，首先是萊豬議題；其次為疫苗採購與疫苗採購調閱專案小組至今未確認何時成立；第三，黨團要求對太魯閣號事故，籌組「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」。

費鴻泰表示，對於太魯閣號調閱委員會，民進黨大概會故技重施，表面宣稱成立，實際上推託、虛與委蛇，依規定，由於要有三分之二成員同意才能開會，他推測民進黨會用消極抵抗方式，阻止相關程序進行。

江啟臣聞言後表示，這三大項目將牽動8月28日公投案，由於立法院要讓人民有知的權利，三大攻防焦點也助於公投推廣，讓民眾能進一步權利意識的覺醒。

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(中時 )