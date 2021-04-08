藍委李貴敏今天在立院司法及法制委員會質詢時，關切翁啟惠案遭監院一案三查。（趙婉淳攝）

監察院日前對中研院前院長翁啟惠涉浩鼎案，提出第三版調查報告，當中對監院彈劾翁啟惠時所認定的財產不實有不同見解。藍委葉毓蘭今在立院司法法制委員會質詢時表示，翁案監院一案三查，且根據相關規定，翁案不能提出覆查的，如此重啟調查頗有因人設事疑慮，「太誇張了」。藍委李貴敏直指，三個案件其實是同樣的事實，但卻用不同標題。

中研院前院長翁啟惠因浩鼎案遭彈劾，經法院與公懲會認定財產申報不實，蔡英文總統去年提名、上任的監委重新調查，結果竟然逆轉翻盤，改認定翁啟惠無財產申報不實，也沒有違反公職人員利益衝突迴避法，不僅翻案過去彈劾，還創下「一案三查」紀錄。

葉毓蘭表示，翁啟惠案「一案三查」，暴露監院缺乏重新調查的相關制度的依據，這部分不夠周全，若翁啟惠欲翻案，就照新制的懲戒法院聲請再審，若走不通，是否該修改制度？比如針對救濟管道研擬更完備規範，否則翁啟惠案只會讓人民認為是因人設事，顯然是為了替翁洗白。

葉毓蘭質疑，根據監察法施行細則規定，翁啟惠因為被彈劾通過，並不符合覆查要件，她舉自己過去參與調查許多兒少性侵案件，相當清楚不能因為司法稱加害人無罪，就認定其沒有任何應該責任，因此監委以此為理由就重啟調查，「因人設事到這種地步，太誇張了」。

監察院祕書長朱富美答覆，每位監委都是獨立行使職權，關於調查報告公告後的救濟程序、管道也有相關法律規範；查案監委在翁案的調查中，認定是3個不同案件，分別調查翁啟惠涉內線交易問題；士林地檢有無濫行起訴；接受翁啟惠陳情，被課贈與稅的時間認定有問題，因此並沒「一案三查」問題。

不過，藍委李貴敏質詢時持反對意見，認為這三個案件其實是同樣的事實，她質疑，同樣的事實，用不同的標題，就可變成三案。藍委費鴻泰則詢問過往有無「一案三查」案例，朱富美則說，徐自強案、江國慶案都是如此。

費鴻泰也正告監委「不要亂搞」，否則會受到千夫所指，「光我費鴻泰就天天罵他，翁啟惠案非常清楚，就是虛報」，麻煩辦案監委要有良心道德。

(中時 )