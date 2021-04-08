天鈺(4961)董事會決議通過，持股61.15%的子公司深圳天德鈺將向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，後續擬在上海或深圳證券交易所上市，本案業經審計委員會審議通過，待董事會通過後，提請股東會決議，鴻海為天鈺最大股東，此舉將可視為鴻海(2317)集團持續延伸大陸觸角的作為之一，天鈺今日股價表現也值得關注，天鈺因列注意股進行分盤交易將在今日解除。

天鈺表示，旗下天德鈺為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強公司(集團)的全球競爭力，擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海或深圳證券交易所上市交易。

天鈺最大股東即為鴻海，鴻海主要透過寶鑫國際、鴻揚創投、鴻棋國際、鴻元國際四間子公司持有天鈺股票，合計持股27.45%，其餘股東還有文曄(3036)旗下宣昶持股1.79%，義隆(2458)則持1.18%。

對財務面來說，天鈺指出，天德鈺如順利於海外證券交易所上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，取得更多元化的在地資金來源，優化公司(集團)財務結構，提升財務調度的靈活性，並加速公司在臺灣及全球發展，且天德鈺就地募集資金，除可充實營運資金，引進高端研發人才，增強公司自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於公司身為控股母公司的淨利潤，另外，本次天德鈺發行上市後，天鈺經由第三地區事業仍保有對天德鈺的控制地位，且本次發行上市採取公開發行新股方式進行，並未涉及轉讓天鈺既有股份之情形。

就業務面來說，天鈺認為，通過股票公開發行及上市，天德鈺得有效提升企業知名度，吸引優秀研發人才，加速產品研發時程，即時滿足客戶需求；另亦較易於融入當地製造供應鏈，提升產能掌握度，快速拓展大陸市場，進一步提高產品巿場占有率及集團獲利，此外，藉由本次發行上市，有助於提升天德鈺在當地的企業形象，吸引優秀人才，有助拓展業務之人力資源優勢及公司(集團)的發展前景。

天德鈺本次發行上市之新股，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行之新股股數約占天德鈺發行後總股本比例10%左右，天鈺對天德鈺之持股比例預計由目前之61.15%降至55.04%。

天鈺強調，考量天德鈺長遠發展，擬向大陸地區主管機關申請本次發行上市，惟目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及審核期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性，待董事會通過後，提請股東會決議。

(時報資訊)