TAAZE讀冊生活網路書店的董事長張天立是桃園市私立大華中學的校友，也是大華董事，為了大力支持大華的音樂藝術教育，為學校添購增設高檔的音響設備，期許帶給在校的學弟妹們更好的音樂教育。

大華中學向來重視學生的音樂素養培育，設有絃樂團、管樂團及合唱團，尤其合唱團已連續將近20年榮獲桃園合唱比賽的優等，並代表桃園市參加全國比賽也連續榮獲全國優等，除了優秀的合唱團，學校的絃樂團和管樂團，也到桃園各地展演頗受各界好評。

張天立14日配合大華中學59週年校慶系列音樂活動，以「古典音樂與學習」為題到校演講，和師生分享音樂教育心得，他說，因為父親喜愛音樂，從小耳濡目染，也在合唱團長大，他指出，台灣有些方面太工業化、商業化，過去太忽視音樂，覺得音樂教育好像沒有什麼用途，但他認為，真正的教育核心關鍵，不是為了考試等驚世之學，而是可以有更未來性的想法，音樂和藝術可以是學習裡面非常重要的一部份。

他指出，人很重要的一部分是創造力與聯想力，關鍵在於右腦，但是一般的考試沒有辦法啟發右腦，沒有辦法考出聯想力，右腦是可以用音樂、聲音、聲波去刺激，可以用音樂美學貫穿其中，傳統教育把把音樂教育搞成僵化無趣非常可惜，音樂教育也不是一定要學樂理或學樂器，他認為可以利用放好聽的音樂去營造環境，關鍵是找出可以吸引學生們的方法，讓學生搶著要來上音樂課，因為可以聽好聽的聲音。

他舉例，像文藝復興時代的「牧歌」，約莫是莎士比亞那個時代的流行歌曲，也是人本主義的開始，從過去音樂以獻給神為主，到文藝復興時代開始傳唱愛情、失落、年紀大與各樣人生的悲歡離合，可以都統稱為牧歌，有英文、德文、法文、西班牙文、義大利文的牧歌，等於是當時在歐洲傳唱的流行歌曲，蔚為風尚，只是在台灣沒有多少機會欣賞，不過在好聽的同時又要如何告訴學生丹田是這樣練的，共鳴腔可以到頭部，聲音可以傳得很遠，讓學生們明白以後，接著就可以教導如何練唱，要如何訓練唱腔唱出好聽的聲音，學生自然就會有性趣學習。

大華中學期許培養學生成為社會的未來精英、人才，一定要朝各個方面去教育，特別是過去大家不會、不曉得的方式，現在知道原來可以用非常簡單的方法去顛覆過去一些制式的教育，顛覆音樂美學教育、聲音療癒的教育。

(中時 )