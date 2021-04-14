樹德科大產設系學生推出作品《預防與治療－溝渠孳生源頭整治裝置》，介紹主動式汙泥排除無人機與可排除垃圾的水溝蓋。（林瑞益攝）

因為疫情關係，民眾出國麻煩。樹德科大生活產品設計系第19屆畢業生以「19航廈」為主題，90名學生推出52組作品，有學生以預防孳生源頭為發想，設計出新穎的水溝蓋與主動式清除淤泥的無人機，盼為環保盡一份心力。

總召集人林群超與張宗祐二位指導老師說明「19航廈」寓意，這是指共築夢想的第19屆畢業生，從航廈出發，「每個起飛是自願的，每個降落是必然的」，選擇踏上設計之路，經過4年的洗禮，以作品呈現自我價值，以構築自身未來設計旅途的里程碑。

展場主要視覺概念採用天、地、海三元素結合成立體景象，並透過空間感架構出航行者的視角，呼應航廈主題。

該校董事長朱元祥、校長陳清燿、設計學院院長蘇中和、產設系主任陳文亮，校友擔任青築設計顧問公司執行長楊文廣等師長到場勉勵學生，包含「發想是天馬行空，要落實為可用產品則須要不同的環境，設計的未來是涵蓋在每一個地方」、「設計無邊界，成果要有目標性，天上飛完總要著陸面對未來」。

其中的《預防與治療-溝渠孳生源頭整治裝置》作品，由學生張櫻子、陳建儒、吳秉謙共同設計。產品以孳生源頭為發想，分為兩項產品，「預防」是特殊角度式水溝蓋，從源頭把關將垃圾，阻隔在水溝外，再由「治療」－主動式汙泥排除無人機，在後端排除水溝內部的屯積垃圾，避免病媒蚊孳生。

「19航廈」畢業展的展覽日期是4月14日至4月17日，展覽時間上午10時至下午5時，周六展至下午3時30分，展覽地點是樹德科大設計大樓一樓大理石廣場。

(中時 )