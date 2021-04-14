全球景氣進入復甦軌道，但債市殖利率年初反彈，在需求帶動的通膨預期中，股市資產價格呈震盪走揚。中信銀分析，未來六個月，金融市場流動性充沛，整體趨勢高檔震盪偏上，惟樂觀之餘仍需審慎應對可能的突發性震盪風險。提醒投資人靈活配置資產，度過可能的市場震盪，掌握波動下的投資機會，今年第二季資產配置，建議股債均衡與多元配置，採55／45股債布局，抵抗股債市場波動，同時兼具孳息效果。

中信銀行研判，目前資產價格因漲多造成評價面並不便宜，全球政經局勢的變化與過剩的資金，可能催化金融資產高速波動，雖然各國政府積極加速疫情後的經濟復甦，但此舉伴隨通膨壓力升溫，可能觸發各國央行政策轉向，如巴西央行三月意外升息3碼。中信銀行建議，今年第二季繼續關注全球通膨發展，與各國央行貨幣政策，隨時掌握下一波投資機會，資產布局則以股債均衡與多元布局為優先，建議資產配置重心採55／45股債布局。

今年三月，美國與中國大陸爆發激烈外交論戰，定調拜登入主白宮後雙方關係依然緊張，英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research,CEBR）預測，2028年中國經濟產值將超越美國，兩大國難以擺脫修昔底德陷阱。（Thucydides's Trap），新興強國必然威脅現今強國的霸主地位。

中國信託銀行建議投資人，在美中對抗形勢中，不得輕忽美中地緣政治風險。美中股市3月以來，走勢表現南轅北轍，主因在於兩國政策態度不同，中國力求穩定，美國擴大財政支出，新一輪的1.9兆美元紓困，近3億人獲取1,400美元紓困金，支撐經濟復甦的同時也帶動通貨膨脹預期走升。

金融市場面臨通膨升溫，利率波動維持高檔，市場高檔震盪加大，但基於兩大因素，中信銀行研判股市將是震盪走高的格局，第一，疫情趨緩且疫苗持續接種，各國將陸續解封，有助經濟復甦；第二，主要國家加碼或延長現行財政與貨幣政策，有助實體經濟與市場信心。在這波景氣循環向上過程中，與通膨正相關的能源和原物料投資標的，亦有表現空間。中信銀行更進一步觀察科技等成長股在利率上行期間，表現不見得落後，關鍵在於獲利能力能否抵銷殖利率對評價面的壓抑，未來一年科技、健護類股的獲利增長可期，第二季亦可留意。此外，利率上行對應金融股，亦代表放款量增且存放利差有機會擴大，壞帳也因景氣回升而縮減，上述產業未來一年的獲利皆呈現上修趨勢，亦預告強勁的消費需求、緊俏的供應端，以及產業結構轉型等趨勢利基，將帶來可期的成長動力，若能在評價面上適時修正，可再增添投資吸引力。

債市方面，面對利率波動的考驗，策略上可布局變動利率債券或短天期高收益公司債來抵禦利率風險，其中高收益債雖受利率波動影響，但在景氣復甦環境中，企業償債能力也會改善，信用風險相對低，因此信用利差收斂可抵禦利率風險。除此之外，多元型產品如利率連結型境外結構型商品，承做長短利差，在抵禦利率風險上也能帶給投資人不錯的效果。

(時報資訊)