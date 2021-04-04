南投縣長林明溱，嘗試彎弓射箭。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府支持偏鄉及原住民學校，發展體育特色教學，爭取教育部核定1146萬元補助經費，縣府也將籌措地方配合款，包括同富國小、民和國中等9所學校受惠，將用於充實各校射箭、排球等體育器材等設備。

林明溱說，今年縣府爭取教育部補助學校體育器材設備，受惠的9所學校包括同富、育英、伊達邵國小、永昌國小富山分校，民和、水里、國姓、大成和明潭等國中。

林明溱走訪偏鄉學校，到柔道、排球、射箭、田徑等運動成績優異的同富國小，了解學童體育課訓練情況。

林明溱說，8年前他當立委時，為同富國小爭取380萬元經費整闢操場和跑道，幾年來，已經培養許多年輕運動健將，如今，操場和跑道已老舊，甚至球場鋪面出現龜裂；校長伍約翰說需要200萬元才能整修更新，因此林明溱決定在教育部補助設備80萬元之外，再由縣府加碼補助200萬元，協助同富國小更新操場及跑道。

民和國中射箭隊，由全大運金牌選手出身的黃璿哲擔任教練；林明溱說，民和國中過去發展跆拳道屢獲佳績、濁岸咖啡社團結合在地產業及特色教學也成效卓著，最近，校長全正文更引進射箭運動，帶領學生從傳統原住民射箭，跨足國際正式比賽的反曲弓射箭運動領域，成效卓著。

今年，民和國中獲得教育部100多萬元補助，縣府也相對補助20多萬元，為民和射箭隊添購包括比賽專用反曲弓等新器材，希望射箭隊的學生能精進練習，爭取射箭比賽佳績，為個人、學校及南投縣爭光。

(中時 )