卓蘭國小半戶外球場6日風光啟用。（巫靜婷攝）

卓蘭國小半戶外球場6日才剛啟用，就被學校師長發現球場柱子的護套疑似遭人破壞，學校避免破窗效應，加強呼籲學生及社區民眾珍惜得來不易的資源。（卓蘭國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭國小半戶外球場6日才剛啟用，就被學校師長發現球場柱子的護套疑似遭人破壞，學校避免破窗效應，加強呼籲學生及社區民眾珍惜得來不易的資源。（卓蘭國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭國小半戶外球場6日剛啟用，不料當天就被學校師長發現球場遭人破壞，疑似有人以利器割破柱子的護套，校方擔心不理會毀損行為將導致「破窗效應」，在臉書加強宣導，警方得知後也前往學校關心，校長李豪朕表示，已拜託警方加強巡邏，遏止破壞行為，也讓學生及民眾晚間打球更安心。

卓蘭國小獲教育部體育署補助，喜迎新的半戶外球場，讓學生不再忍受日曬雨淋，能夠專心運動、訓練，6日盛大舉辦啟用儀式，卻接連2天被學校師長發現球場遭破壞，校方指出，球場有2處柱子的塑膠布護套，顯然被有心人割破，公物遭毀令人心疼。

卓蘭國小指出，秉持「校園開放」原則，半戶外球場啟用後，晚間7時至9時開啟照明設備，歡迎社區民眾利用，但校園開放對學校是兩難的問題，也是考驗民眾公德心的開始，學校從前任校長起，努力爭取經費改善校園運動設施設備，這座半戶外球場真的得來不易。

校長李豪朕表示，總務主任巡視球場時，發現2處柱子的護套有疑似小刀割破的痕跡，雖然損壞不大，但學校擔心若不去理會將導致「破窗效應」，造成越來越多人效仿，球場沒有監視器，只能盡量做宣導，學校經費有限，維修護套也是一筆費用，希望大家要有公德心，不破壞場地，珍惜公家資源。

李豪朕說，球場遭毀的消息地方很關心，卓蘭分駐所所長得知消息也前來學校關心，學校向所長拜託員警巡邏時，能夠到球場繞一繞，讓有心人有所警惕，也讓社區民眾晚間打球運動更安心。

(中時 )