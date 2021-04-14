范逸臣決定退出《全明星運動會》第二季。(圖／范逸臣臉書)

42歲的歌手范逸臣參加運動實境節目《全明星運動會》第二季，自詡是「大叔的逆襲」，開錄首日丟擲壘球肩膀就曾拉傷，加上前幾週進行五人制棒球賽時，左腳後側大腿撕裂傷，接連的新傷又加上舊疾，經過深思後毅然決定退賽，製作單位表示，范逸臣一直是紅隊的模範生，練習都是最早到且最晚走，也感謝他一路以來的付出。

范逸臣接受《中時新聞網》獨家訪問表示，任何運動都得循序漸進，不可操之過急，一但不小心受傷，就已經不是勝敗的關係，而是以後就不可能再從事這項運動。「這次參加全明星運動會接連受傷後，我發現認識自己的身體跟能耐，還有不要讓自己受傷，其實滿重要的。」

范逸臣從小就喜歡運動，國小還參加過田徑校隊，不料四年級時被醫生診斷出心臟瓣膜脫垂，不建議他再從事過度激烈的運動，當時抱有想當奧運選手的他，夢想被宣告破滅。直至30歲，他開始培養自己能夠讓心臟負荷的運動，於是接觸到慢跑，慢慢地逐漸從參加半馬拉松、越野跑和超級馬拉松，結交了許多「跑友」，更與我國的超馬好手林義傑，2019年到非洲參加7天6夜的超馬賽事。范逸臣更透露，未來會想挑戰鐵人三項，因為參加《全明星運動會》後，發現自己不擅長游泳，若是能再多加鍛鍊游泳這項運動，挑戰三鐵不成問題。

范逸臣開始慢跑後鍛鍊強健的體能。(攝影／李宗澤)

范逸臣(圖中)結交到慢跑同好林義傑（圖左），共同完成挑戰非洲超級馬拉松的夢想。(圖/范逸臣提供)

范逸臣表示，參加過大大小小的超馬賽事後，對於很多未嘗試過的事情接納度提高，自己願意先去做嘗試，而不會先預設做這件事的結果會是如何。「就算它結果不好，起碼我嘗試過了，走過一回，不錯啊！」他笑說，自己有新的體悟，人生的可能性還有很多，有時不用拘泥於要有所突破，世界上有很多事情等著自己去嘗試，當作是挑戰自己，多去看看不同的世界、嘗試不同的事物，過程中也一定會結交到新朋友。

(中時新聞網)