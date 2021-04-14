《如果雨之後》千玗嬉。（索尼影業提供）

韓國電影《如果雨之後》深情指數媲美岩井俊二經典電影《情書》，故事從一封偶然寫給小學暗戀對象的信開始，男女主角透過來回手寫信而展開一段相隔兩地的愛情故事。由百想藝術大賞視帝姜河那攜手青龍獎影后千玗嬉主演，2位實力派演員將攜手演繹一段跨城市的浪漫手寫情緣。

導演曹溱模表示：「此次以『信』作為溝通工具，必須發揮許多想像力，因為寫信只能等待才能得到回覆。而比起信本身，兩人進行甚麼樣的對話很重要，寫信是個能真實表達雙方對話的重要工具。」姜河那稱：「因為片中是彼此通信，許多戲只能聽著千玗嬉的旁白來演出，但我的聽力其實很敏感，反而比面對面演戲更能去想像，也顯得更加自由。」

【#如果雨之後​】中文預告 🌧️ 5.7（五）翻轉愛情

姜河那憑《山茶花開時》在去年拿下了百想視帝，這次睽違3年回歸大銀幕，維持陽光耿直的鄰家男孩形象，在片中飾演重考大學3年的英浩，偶然間他和遠在釜山的暗戀對象通上信後，為了見上對方一面，癡情的遵守跨年下雨才能相見的約定，深情指數完全不輸在《山茶花開時》的演出。對於片中角色他說道：「英浩是一個徘徊在未來和夢想之間的人，他在偶然的機會下提筆寫信給多年未見的暗戀對象，透過等待和寫信，他重新找到對人生的熱情。」

該片女主角千玗嬉不僅是「最年輕的青龍影后」，也以《青春勿語》拿下百想新人賞，超高實力的她更演出被韓國網友封為2019年神劇的《浪漫的體質》。千玗嬉形容自己這次在片中的角色，她表示：「女主角沒上大學、她和媽媽一起經營書店，她是一個有愛心也善解人意的人，比起自己她更了解別人，這是至今我演過的所有角色中最像自己的地方。」

預告中可以看見姜河那靦腆的寄出給小學暗戀對象的信，千玗嬉故意選用特殊反手寫字體回信，讓這段相隔首爾、釜山的兩地情緣格外珍貴。千玗嬉在回信時也明確表明彼此不相見的規則，為電影翻轉結局暗藏精彩伏筆。千玗嬉表示：「這是一部代表希望和奇蹟的故事，希望可以帶給更多人活力以及安慰。」電影將於5月7日在台上映。

(中時 )