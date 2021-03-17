陽明山仰德大道混凝土泵浦車4死8傷車禍意外，檢方起訴信詠工程行負責人陳美蘭、維修技工盧志宏過失致死罪，士林地院17日開庭審理，釐清肇事責任，法官從維修報價單發現另一間「信協工程行」還在營業，詢問陳美蘭，泵浦車誰買的，平時由誰保管？陳回答，自己不會開車，泵浦車都是死者阮英貴保管，事故前並未反應異狀，被害死者家屬、傷者抨擊陳美蘭「不敢負責」，竟讓違規超重泵浦車上路，危害大眾安全。

2017年7月發生仰德大道4死8傷車禍，陳美蘭表示，已經與本案9成被害人達成和解，剩下僅3人未達成，死者翁竟期的母親沈滿每次開庭都到庭陳述意見，她表示，談和解就說「多10萬給你！」根本沒誠意，「我孩子的命不是這樣算！」

另外傷者陳志豪表示，陳美蘭明知二手零件有疑慮，為了省錢才去找賣材料的盧志宏維修，刻意逃避政府規定，如果陳美蘭與車禍沒有關係，將來還會有第2次、第3次悲劇。

法官詢問陳美蘭泵浦車是誰保養，陳回答，車輛有狀況，司機阮英貴會向她反應，或者直接告訴盧志宏父子，但法官質疑，兼職的臨時工，要怎麼決定該不該修？陳則說，買車以後，父親陳木一直都是交給盧父子2人維修。

另外，法官詢問到永公路工地灌漿，要施工的範圍，藉以了解泵浦車攜帶的工具，為何導致總重15噸，超出5噸的重量，但陳美蘭則稱，知道有工作要做，通知阮等人，到場才知道內容，以及如何收費，並沒有解釋為何會超重。

辯護人則稱，已經與9成死傷者達成和解，部分已經給付完畢，其中3名，包括死者翁竟期的家屬、柯和陳3人未達成和解，法院要求辯護人下次開庭，若有撤回告訴須一併提出，並諭知3月24日續行審理程序。

(中時 )