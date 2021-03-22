淡文湖農地重劃區部分農路出現坑洞、龜裂，苗栗縣長徐耀昌22日視察農路，應允在6月開工改善。（何冠嫻攝）

造橋鄉淡文湖農地重劃區部分農路因年限已久，出現坑洞、龜裂，嚴重影響農民耕作及通行安全，苗栗縣政府爭取經費提升道路安全。22日苗栗縣長徐耀昌視察農路，應允在6月開工改善路面，讓居民通行更安全、農產運輸更順暢。

徐耀昌指出，朝陽村淡文湖農地重劃區農路緊臨自然運動公園，除農產運輸，也是育達師生、上班族及居民通行要道，但因年久失修，功能受損，鄉親常反映道路凹凸不平，易摔車、跌倒，已要求縣府團隊盡快發包施作改善，力拼在9月前完工，給用路人一條舒適安全的道路。

縣府地政處長陳錦珠指出，淡文湖農地重劃區位於朝陽村，民國53年即辦理農地重劃，因年限已久，部分農路已有坑洞、龜裂、凹陷及粒料脫落情形，並向爭取農委會經費補助，將投入193萬元更新農路，提升道路安全，以及農民農業生產環境。

陳錦珠表示，朝陽村農地重劃區緊急農路改善工程預計6月開工，工程改善長度約650公尺，將原有路面刨除，補強凹陷路段路基，再於路面鋪設5公分厚瀝青混凝土，農路兩側劃設白色標線，改善路面坑洞、龜裂等情形，確保路面平坦，維護行車安全及延長道路使用年限，並將劃設反光標線，清楚道路範圍，維護夜間行駛安全。

此外，造橋鄉長黃天貴及地方民代現場反映，希望工程改善長度能再延伸，徐耀昌允諾後段工程將會視農田灌溉整體規畫的必要性、急迫性，再向農委會農田水利署取經費建置改善，確保農地重劃區內的農產運輸交通順暢，帶動地區整體發展。

(中時 )