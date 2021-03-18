台電南投仁愛鄉武界壩6號閘門去年9月13日凌晨兩度開啟洩洪，導致露營民眾遭大水沖走4人溺水死亡！南投地檢署今天偵結，將當天值班的武界壩蘇姓值班人員依照過失致死、業務登載不實遭提起公訴。

武界壩2度異常放水奪4人命，台電值班員工過失致死起訴。(中時資料庫)

南投縣著名景點武界，去年9月發生4死案件，台電大觀發電廠武界壩在9月13日凌晨4點多異常開啟壩閘放水，造成下游野營遊客4死。（本報資料照）

南投地檢署表示，蘇姓員工為台電大觀發電廠土木組閘門課人員，去年9月12日晚間11時至13日上午8時擔任武界壩控制室值班員，但當閘門異常開啟，取水口水位顯示器數值下探，閘門開啟顯示燈更亮起警示紅燈並引發警報時，蘇員卻未及時手動關閉閘門、提出示警；直到楊姓民眾13日凌晨4時27分許撥打電話到控制室，蘇員這才急忙手動關閉閘門，但這時武界壩已無預警洩洪19萬3440立方公尺水量，導致溪水暴漲，引發該案意外。

針對蘇員，投檢18日依法向南投地院提起公訴，但考量他事後認錯也和被害家屬和解，建請法院從輕量刑，或為緩刑宣告，讓他有改過自新的機會。

武界壩突然洩洪造成民眾死亡事件後，由於人命關天，為保全證據，南投檢察長張曉雯立即指派檢察官張鈞翔，在第一時間趕赴武界壩履勘，調查是否有人員涉及疏失；並指揮警察調閱閘門相關檢修紀錄，詢問大觀發電廠相關人員，關於武界壩排水程序的作業規範，並帶回偵訊。

檢察官張鈞翔當時就趕赴現場履勘，調查是否有人員涉及疏失，同時調閱維修紀錄等文件，並且帶回相關人員偵訊，綜合證詞後，認定蘇姓值班人員就閘門故障的發覺、後續的通報與示警等作業流程有疏失；涉《刑法》過失致死罪嫌情節重大，但無羈押必要，因此諭知10萬元交保候傳。

但檢方當時調查，武界壩所有設有錄影監視器的處所，都已調閱並保全影片；不過，蘇姓人員值班的中控室，並沒有設置監視器！

台電應變小組從13、14日漏夜展開調查，經多次檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

台電表示，線路絕緣可以避免電流導致其他迴路作動，如果老舊劣化就可能引起像這次誤開閘門狀況。武界壩曾在4月做過安檢，當時線路並無問題。研判可能絕緣值在合格邊緣，但在夜間時因溼氣大效果降低導致作動。

(中時新聞網)