以檢舉濫訴出名的台南檢舉魔人「蘇大媽」蘇寶蘭，從前年12月至去年4月間被控濫訴警員瀆職達6案，台南地檢署去年6月初起訴她6度辱警，台南地院去年10月判8個月徒刑，她不服上訴，台南高分院今天上午二審改判1年定讞，不得上訴。

蘇大媽才因違反藥事法被判5月，可易科罰金，但她持續濫訴，經檢方撤銷易科罰金，被判100天刑期，近期將入監，但因前年12月至去年4月間，被控濫訴警員瀆職，新冠肺炎期間鬧進健保署南區業務組，一審所犯妨害公務執行及侮辱公務員等6罪被判8月，不服上訴，台南高分院今天上午宣判，認一審量刑過輕，有違罪刑相當原則，改判1年，不得上訴。

南檢表示，蘇女一與人發生糾紛就打110報案，造成行政及司法資源浪費，從2014年1月起到2020年3月20日達1192件，若警方處理不符她的期望就濫訴、檢舉、申訴警員瀆職，從2018年1月到2020年3月20日止共達288件。

蘇被判決案件包括2019年12月8日大鬧安南區果菜市場、12月11日在衛生局辦公室藉故刁難公務員、2020年1月23日在永康警分局復興派出所嘲諷員警、2月5日大鬧健保署南區業務組、2月14日侮辱健保署南區業務組人員、4月25日侮辱南市警四分局華平派出所員警共6案。

台南高分院認蘇女妨害公務犯行包含侮辱公務員及公然侮辱行為，因此，依妨害公務執行罪共5罪及所定應執行部分均撤銷，各處4月，可易科罰金，應執行1年徒刑。

(中時 )