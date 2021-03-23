2021年1、2月期統一發票即將在25日開獎。財政部統計，2020年11、12月期統一發票1000萬特別獎，中獎號碼「77815838」仍有8張未領，其中最小金額是在台北市中正區花54元買鋼珠筆的中獎發票。

財政部提醒，11、12月期的發票兌獎時間僅到5月5日止，民眾趕快找找發票兌獎，別讓財神爺從身邊擦肩而過。

財政部統計顯示，11、12月期統一發票千萬特別獎，台北市有3張未領，其中1張為在台北市大安區小七恆安門市花費155元購買民生用品、CITY CAFE及大亨堡。

另1張則是在台北市中正區「金興發生活百貨」花54元買鋼珠筆；第3張則是在台北市中松山區Big Bad Wolf買書籍加計運費，共計花了1490元。

桃園市則有2張未領，其中1張是在桃園市平鎮區的家樂福購買民生用品和食品，共計花費3431元；另一張則是桃園市中壢區的COCO購買飲料3杯，花費為110元。

新竹市則有1張，為在新竹市東區的眾利書店花383元購買用品；彰化縣也有1張，在彰化鹿港鎮85度C，花65元購買巧克力蛋糕。

屏東縣也有1張，在屏東縣屏東市內全家長安店花95元。

200萬元特獎中獎號碼為「39993297」據財政部統計，也仍有5張中獎發票未兌領。其中1張在新北市，為在新北市土城區的台塑加油站花60元加油。

桃園市有1張，為在桃園市龜山區花25元租借Gogoro共享機車，這張也是200萬元特獎中消費金額最小一張。台中市也有1張，在麥當勞台中中清店購買食品、飲料和用品，消費金額302元。

台南市有1張，為在台南市中西區小七頂美門市花費95元；高雄市也是1張，為高雄市左營區小七巨漢門市購買共123元的礦泉水、民生用品等。

根據財政部統計，從2011年統一發票開獎至今，千萬特別獎開出695張，506張已兌領，兌領率73％；200萬元特獎開出661張，已領456張，兌領率69％。

財政部表示，民眾如果擔心忘記兌領，可以使用「財政部統一發票兌獎App，如果有綁定金融帳戶獎金會直接入帳，就不用擔心與財神爺擦肩而過，而財政部統一發票兌獎App目前下載人次已經達296.7萬人次，趕快行動吧！

(中時 )