工業電腦廠其陽(3564)董事會通過2020年財報，受惠旺季出貨動能增強，第四季營收改寫新高、營益率亦創近4年半高點，帶動稅後淨利以0.3億元登上全年高點、每股盈餘（EPS）0.52元。合計全年稅後淨利回升至0.53億元、每股盈餘0.9元，雙創近4年高點。

其陽去年第四季合併營收創5.45億元新高，季增達32.34％、年增3.76％。毛利率26.91％、營益率8.56％，分創近5季及近4年半高點。雖然業外虧損增加，稅後淨利0.3億元，季增達1.25倍、年減3.37％，每股盈餘0.52元，仍齊登全年高點。

合計其陽去年合併營收創17.61億元新高、年增達16.09％。毛利率雖自26.41％略降至26.35％，營益率仍自4.15％升至4.61％，創近3年高點。配合業外虧損減少，使稅後淨利0.53億元、年增達11.5％，每股盈餘0.9元，雙創近4年高點。

其陽2017、2018年營運陷入虧損低谷，2019年3月獲友通入主、加入佳世達集團聯合艦隊，在導入集團資源整合生產資源、改善原物料採購成本，並積極拓展導入新客戶下，整併綜效持續顯現，單季營運狀況明顯趨穩，帶動整體營運表現穩健回升。

雖然去年營運出貨受到新冠肺炎疫情干擾，但其陽上半年單季營運仍維持獲利，隨著下半年出貨動能恢復、市場旺季需求轉強，帶動營運動能明顯增溫，象徵本業獲利能力的營益率逐季提升，使單季獲利繳出逐季成長佳績，穩步重返過往水準。

(時報資訊)