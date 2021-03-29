全宇-KY（4148）2020年度財報出爐，全年營收16.43億元、年減7.07%，稅後淨利9,817萬元，年增153.81%，EPS1.28元。董事會通過擬配發每股現金股利1元，配發率達78%。

全宇表示，2020年營收因受新冠肺炎疫情影響較前一年度低，但在產品結構優化及新客戶的營收貢獻挹注下，整體毛利及獲利均有成長。另受惠於油棕價格走強，種植園客戶的營收及獲利表現均上揚，在客戶現金流鬆動的情況下，應收帳款還款情形恢復穩定，全年度預期信用回轉利益約763萬元。

展望後市，全宇將持續推廣生物疫苗、微生物等高毛利產品，由於油棕價格處於相對高點，有助於農民逐漸恢復用肥信心，以及大馬政府對疫情的管理已有經驗及配套措施的情況下，公司有信心2021年度營運可穩定成長，並將秉持綠色農業的精神，持續對農民進行技術輔導，改善土壤惡化及生態問題。

(工商 )