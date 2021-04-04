現代人手一機，出門在外更是手機不離身，甚至進行水上活動也有人將手機裝進防水袋，掛在脖子上，就有一位苦主透露，自己去年在日月潭玩立槳，掛在脖子上的iPhone不慎沉入水中，沒想到一年後竟因為乾旱浮出水面被民眾拾獲，幸運的是「開機後全部功能正常」讓他又驚又喜。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》透露，去年3月15日在日月潭玩立槳，因為多次落水，掛在脖子上的手機不慎遺失，讓他瞬間心情跌落谷底，友人當下還打趣安慰他「放心一年後就能再見到你的iPhone 11 pro max 512G了」。

原PO前陣子想起這件事，還和老婆閒聊「手機會不會就這樣浮出水面」，直幾天前竟收到拾獲者的訊息，表示沉入潭底的手機真的找到了。

原PO在本月2日重回日月潭，跟當地的業者朋友聊天，對方說「手機撿到的位置，那種低水位，上次出現大約在5～60年前」，更神奇的是撿到手機後水位開始慢慢上升，儘管當時沒下雨，但因為缺水旱象意外讓他重新找回手機，不禁興奮直呼「真的太神奇了，我還失眠了幾天！」

最震驚的是，當他拿回手機後，拆開手機塑膠套一看，發現手機竟然完整無缺，讓原PO大讚「我只能說手機防水保護套真的太棒了！完全沒進水！」他接著又將手機清理並實際檢測，發現充電、操作等功能均全數正常，讓他大喜「手機失而復得太開心了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太神奇了！如果沒撿起來，以後就能考古了」、「我覺得這個是一個偉大的傳奇故事」、「水庫缺水最大受益者」、「這個成就可能很多人一輩子都沒辦法完成」、「可以代言了」、「這個防水袋會夯爆」。