清明連假首日，一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，疑遭工程車砸中發生出軌事故，造成51人死亡（至4日中午止）、數百人送醫的慘況。疑肇事的工業社負責人李義祥遭警方帶回偵訊，昨以50萬交保返家；後來傳出李男曾有民進黨黨籍，這讓前立委蔡正元直呼，難怪他可以這樣輕描淡寫回家候傳，如果李男是國民黨背景，結果肯定完全不一樣。

蔡正元今(4)日在臉書中指出，花蓮重大鐵路車禍的肇事者，李義祥是民進黨的花蓮黨代表，如果今天李義祥的黨籍改為國民黨，藍營一定會被媒體公幹、國民黨也會乖乖出來道歉。

但今天李義祥的背景有民進黨撐腰，蔡正元表示，所以李義祥可以在過去5年內狂掃19個標案，拿下近2億的工程款，被爆出跟民進黨有關係後，民進黨還可以輕輕鬆鬆切割，一句「沒繳黨費」就排除黨籍問題，民進黨既不會被媒體公幹，也沒有任何責任問題。

蔡正元的說法引發網友討論，表示「民進黨是有福我享，有難你當的利益團體」、「出了事馬上切割 這才是民進黨的作風無誤」、「民進黨居然無敵了」、「民進黨就是抓住台灣人逆來順受的心態才會如此得寸進尺」、「國民黨真沒用」、「媒體，社群網路，全都是民進黨的，能奈它何」。

李義祥昨日以50萬元交保後，檢方隨即提起抗告，今日中午花蓮高分院法官裁定：李義祥「撤銷交保」，發回地院重裁。

(中時新聞網)