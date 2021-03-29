電子、半導體需求活絡，長興(1717)、永光(1711)旗下電子、特用化學品出貨動能滿滿看俏，報價水漲船高。長興前2月自結稅前淨利6.36億元，每股稅前淨利0.51元；永光前2月訂單已回升至疫情前水準，自結前2月稅前淨利年增403％，每股稅前盈餘0.15元。

永光看好今年電子化學與特用化學品營運成長動能強勁；為反映運費成本高漲，正評估調漲色料化學品價格。

此外，長興今年將增加資本支出，擴大大陸華東產能，推動包括一期規劃注資人民幣3.5億元的合成樹脂華東新廠以及投入9,052萬元人民幣，提高長興電子（蘇州）乾膜光阻產能。

長興表示，合成樹脂華東新廠將設立於安徽省銅陵經濟技術開發區，投入最先進設備並符合環保排放標準建立新廠，預計2024下半年試產，將可滿足市場需求並提高製程效率。

永光電子化學與特用化學業務受惠5G與電子產品應用等需求推升，出貨動能強勁，電子化學品前2月營收已年增3成；特用化學品年增12％，醫藥化學品年成長41％。

在產品組合優化帶動下，永光2月自結營業淨利3,216萬元，年增12％，稅前淨利1,885萬元；前2月營業淨利1.04億元，年增368％，稅前淨利7,980萬元，年成長403％，每股稅前盈餘0.15元。

永光指出，將持續優化產品組合，特化事業發展黏著劑、充填劑等利基型產品；耕耘成熟IC製程的光阻劑；另因應5G時代來臨，開發碳化矽、氮化鎵等寬能隙材料，要搶食功率半導體商機。

(工商 )